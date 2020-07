SC-DHfK-Trainer Andre Haber. (Archiv) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der MDR fragte nach und erfuhr auch gegenteilige Meinungen. Zum Beispiel würde André Haber, Trainer des SC DHfK Leipzig, bei der Sieben-gegen-Sechs-Regel bleiben. "Mir gefällt es, in Unterzahl aufschließen zu können. Wir wenden das System natürlich auch an, aber nicht in der Perfektion und der Häufigkeit. Wir greifen viel häufiger im Sechs-gegen-Sechs an."



Dennoch kann der 34-Jährige auch die "Kritikpunkte der Trainerkollegen nachvollziehen" und ergänzte: "Ob das noch einmal gekippt wird oder nicht, darüber habe ich keine Information."