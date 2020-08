03.07.2020 Trainingsstart

21.08.2020: SC DHfK Leipzig - HC Elbflorenz Dresden (Sporthalle Brüderstraße)

28.08.2020: SC DHfK Leipzig - EHV Aue (in Leipzig)

30.08.2020: SC DHfK Leipzig - KS Vive Kielce (in Leipzig)

05.09.2020: SC DHfK Leipzig - Füchse Berlin (in Leipzig)

11.+12.09.2020: HSC 2000 Coburg - SC DHfK Leipzig (in Coburg)

18.+19.09.2020: Spielothek-Cup 2020 (in Lübbecke)



01.10.2020: Bundesligastart geplant