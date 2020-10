Etwas mehr als 20 Minuten sahen die gut 1.900 Fans in der Leipziger Arena ein vor allem in der Offensive von einigen Anlauf- und Abstimmungsschwierigkeiten geprägtes Duell, bei dem die in dieser Saison durchaus nach Europa illernden Leipziger das Schlusslicht der vergangenen Saison nicht auf Abstand bekamen.



Bis zum 7:7-Ausgleich der Gäste von Pascal Durak (22.) sah es keineswegs nach jener deutlichen Angelegenheit aus, die es später werden sollte. Allerdings sollte es vor der Halbzeitsirene der letzte Eulen-Treffer gewesen sein. Leipzig zog an und ging dank fünf verschiedener Schützen mit einem 12:7 in die Kabine.