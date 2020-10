In der ersten Hälfte sah es lange nicht nach der ersten Magdeburger Heimniederlage gegen den Bergischen HC im neunten Aufeinandertreffen aus. Magdeburg begann die Partie vor 1.894 Zuschauern konzentriert und ging nach 15 Minuten erstmals mit zwei Toren in Führung (9:7). Gegen den aggressiv auftretenden Gast aus Solingen machte in dieser Phase des Spiels vor allem die SCM-Hintermannschaft um Keeper Yannick Green einen starken Job. Beim 16:11 unmittelbar vor der Pause schien Magdeburg auf gutem Weg zum erfolgreichen Saisonauftakt (28.). Doch bis zur Pause fing sich der urplötzlich fahrige SCM noch drei Gegentore in Serie.

Magdeburgs Steinert beim Wurf - er war mit vier Toren zweitbester SCM-Werfer. Bildrechte: imago images/Hartmut Bösener