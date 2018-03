Der SC Magdeburg hat den Schwung aus dem Kiel-Spiel nur teilweise zum TBV Lemgo mitnehmen können und musste sich in der Endabrechnung mit einem 27:27 begnügen. Die Sereie bleibt aber bestehen: Seit zehn Spielen in Folge bleibt der SCM damit ungeschlagen. Da gleichzeitig Hannover-Burgdorf in Wetzlar verlor, schob sich das Wiegert-Team um einen Punkt an Platz vier heran.