Der Dessau-Roßlauer HV hat trotz großen Kampfes mit 27:29 (14:17) beim HSV Hamburg verloren. Für den DRHV war es das sechste Spiel ohne Sieg in Serie. Die Gäste kamen schwer in die Partie und lagen in der ersten Hälfte zwischenzeitlich mit sechs Toren zurück (5:11). Die Auszeit von Dessaus Coach Uwe Jungandreas sollte sich dann aber auszahlen, denn sein Team konnte bis zur Pause verkürzen. Im zweiten Durchgang schafften die Anhalter sogar den Ausgleich. Bis Sekunden vor Schluss hatte Dessau-Roßlau noch die Chance auf zumindest einen Punktgewinn, das gelang jedoch nicht mehr.