Vor vier Monaten hat der SC DHfK Leipzig sein letztes Punktspiel in der Handball-Bundesliga absolviert. In den ersten Oktober-Tagen wird es wieder ernst, dann startet die neue Saison unter Wettkampfbedingungen. Und das sogar vor Fans, so der Plan. Im SpiO-Talk haben wir ein paar Statements von Trainer Andre Haber und Kreisläufer Bastian Roscheck eingefangen.

Der SC DHfK Leipzig ist einer der ersten Handball-Bundesligisten, der bereits in die Vorbereitung eingestiegen ist. Bevor es intensiv auf das Parkett geht, müssen sich die Spieler erst einmal Leistungstests unterziehen. Am Freitag (3. Juli) ist dann Trainingsbeginn. "Es geht darum, dass wir Spaß am Training haben. Es ist noch ein Stück hin, aber es ist wichtig, dass wir einen genauen Termin für den Einstieg haben. Die Vorbereitung auf die neue Saison ist jetzt eine andere als sonst", sagte Trainer Andre Haber im Talk. Und Bastian Roscheck ergänzte: "Wir haben das erste offizielle Meeting am Freitag. Die Spieler haben unterschiedliche Fitness-Zustände, deshalb müssen handballspezifische Bewegungen geübt werden."