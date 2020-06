"Wenn einige Spieler auf 40 Prozent ihres Gehalts verzichten müssen, müssten sie sich vielleicht einen zweiten Job suchen", zeigte der Spielberater Erik Göthel im "SpiO"-Talk am Freitag (5. Juni) das Dilemma auf. Hinzu kommt, dass die Vereine keine finanzielle Planungssicherheit haben, da niemand weiß, wie sich die Corona-Lage in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird. "Alle sitzen in einem Boot. Es geht um die Existenz des Profi-Handballs in Deutschland", appellierte Göthel. Deshalb ist es aktuell vor allem wichtig, "Egoismen hinten anzustellen", es brauche nun "Transparenz".

Startet die Liga im Herbst in ihre neue Saison, könnte, laut Göthel, das föderalistische System in Deutschland die Bedingungen weiter erschweren. Lässt beispielsweise ein Bundesland Zuschauer in die Hallen, andere Länder hingegen nicht, würde ein "völliges Wirrwarr entstehen". Vor allem deshalb verlangt die aktuelle Situation "extrem viel Solidarität und Offenheit." Der 46-Jährige unterstreicht: "Es hat viel mit Vertrauen zu tun, weniger mit Kontrolle. Es braucht gemeinsame Lösungen." Ein pauschaler Gehaltsverzicht in der Liga sei in diesem Sinne nicht zielführend. Schließlich plane jeder Verein mit seinem eigenen Etat. Deshalb finden aktuell auch keine Transfergespräche statt. Die Klubs müssen vereinsintern individuelle Lösungen finden, um die Situation wirtschaftlich zu überstehen.