Sporting begann furios und mit hohem Tempo. Die nach den Ausfällen von Michael Damgaard (Knie), Matthias Musche (Magen-Darm) und Magnus Saugstrup (Familiäre Gründe) mit nur elf Feldspielern angereisten Gäste fanden darauf zunächst aber noch die richtigen Antworten. Kay Smits gelang nach Magnus Gulleruds cleverem Block der erste Ausgleich (6:6, 11.).



In Folge von Philipp Webers mächtigem Wurf ins linke obere Eck (10:10, 20.) verloren die Sachsen-Anhalter in den Minuten bis zur Pause jedoch den Faden. Immerhin sorgte Keeper Jannick Green mit einer Glanzparade kurz vor der Halbzeitsirene dafür, dass der SCM nicht mit vier Toren Rückstand in die Kabine musste (13:16, 30.).