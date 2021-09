Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben nach einem schwachen Auftritt beim Buxtehuder SV ihre zweite Niederlage in der noch jungen Saison kassiert. Am Ende hieß es 23:32 (11:17) für die Mannschaft von Trainerin Katrin Welter.

Die Wildcats starteten vor 350 Zuschauern in der Sporthalle Schulzentrum Nord sehr konzentriert und führten nach zehn Minuten mit 5:2. Doch dann riss der Spielfaden bei den Gästen. Buxtehude drehte mit einem 5:0-Lauf auf 7:5 (15.) die Partie. Die Saalestädterinnen liefen sich in der offensiven Deckung der Niedersächsinnen immer wieder fest, leisteten sich viele Ballverluste und waren in den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit völlig neben der Spur. Die Gastgeberinnen zogen von 12:11 auf 17:11 davon – der Pausenstand.