Aue präsentierte sich von Beginn an als unbequemer und starker Gegner. Das Team aus dem Erzgebirge führte schnell mit 7:3. Ein Sechs-Tore-Lauf brachte die Leipziger erstmals mit zwei Toren in Front (9:7). Im Anschluss blieb die Partie umkämpft, wobei der EHV mit einer knappen 19:18-Führung in die Pause.