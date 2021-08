Die Gäste hielten anfänglich bis zum 3:3 mit, ehe der Favorit aus der Bundesliga davon zog und seine Führung bis zur Pause auf 17:13 ausbaute. Auch nach dem Wechsel bleib Leipzig am Drücker (27:17), nahm dann aber das Tempo heraus. Somit kam Eisenach nochmals auf drei Tore heran (30:27). Bester DHfK-Werfer war Lucas Krzikalla mit zwölf Toren, für die Gäste traf Martin Potisk am häufigsten (5).

"Wir haben in der ersten Halbzeit 18 Minuten sehr ordentlich gespielt und am Ende 34 Tore geworfen. Nach zwischenzeitlicher 10-Tore-Führung haben wir dann aber Eisenach mit einfachen Fehlern eingeladen. Das war natürlich nicht gut. Aber das werden wir analysieren und unsere Schlüsse daraus ziehen. Das Casting für die Bundesligasaison läuft und als Trainer bekommt man in solchen Spielen einen guten Eindruck, wie die Jungs mit Stresssituationen umgehen", sagte Cheftrainer André Haber.