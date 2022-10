Handball | Bundesliga Thüringer HC bezwingt BSV Sachsen Zwickau

4. Spieltag

Der Thüringer HC hat in der Bundesliga das vierte Spiel in Folge gewonnen und bleibt nach dem 32:24-(18:12)-Heimsieg gegen den BSV Sachsen Zwickau Tabellenerster. Für die Gäste aus Westsachsen war es die vierte Niederlage im vierten Spiel. Die Folge: vorübergehend letzter Platz in der Tabelle.