Doch die Eisenacher ließen sich nicht beirren und kamen nach und nach besser in die Partie. Sukzessiv wurde der Rückstand verkürzt und mit einen zwischenzeitlichen 5:0-Lauf stand es nach 23 Minuten bereits Unentschieden (10:10). Mit diesem Unentschieden gingen die Thüringer in die Pause und konnten den Schwung gleich mit in die zweite Halbzeit nehmen. Dort setzte sich der ThSV dann Stück für Stück ab und gab die Führung bis zum Ende nicht wieder her. Mit den zwei Punkten springt Eisenach zurück auf den zweiten Tabellenplatz und bleiben damit ein heißer Kandidat auf den Aufstieg.