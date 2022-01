Die Handballerinnen des Thüringer HC hängen in der Corona-Falle fest werden. Bisher konnte die Mannschaft von Herbert Müller im neuen Jahr noch kein Punktspiel bestreiten. Zwei Partien wurden bisher abgesetzt, und auch die Begegnung am Sonnabend (15. Januar) gegen Buxtehude ist bereits gecancelt worden. Die Partie am 19. Januar gegen Borussia Dortmund hängt derzeit in der Schwebe.