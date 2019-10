Die Handball-Luchse agierten vor allem in der ersten Hälfte frech und lagen zur Pause gar mit 18:17 in Führung. Als der Thüringer HC mit 23:21 vorne lag (40.), nahm Bucholz/Rosengarten eine Auszeit. In der Folge baute der THC seinen Vorsprung Tor für Tor aus. Beim 26:28 schöpften die Gastgeberinnen noch einmal Hoffnung. Doch der THC ließ nichts mehr zu und setzte mit dem 32:27 den Schlusspunkt.