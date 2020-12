Seiner Beobachtungsgabe tut dies aber keinen Abbruch. Nach Müllers Meinung sei es noch nie so leicht gewesen, bei einer Handball-Europameisterschaft der Frauen ins Halbfinale zu kommen. "Gegen Ungarn haben wir ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Da hat es Spaß gemacht, der Mannschaft zuzuschauen. Wären wir in der Lage gewesen, diese Leistung konstant über das gesamte Turnier abzurufen, wären wir jetzt noch im Rennen. Insgesamt waren es aber zu viele enttäuschende Spiele", schätzte der THC-Trainer ein. Fest machte er es unter anderem an den "Führungsspielerinnen, die lenken und leiten sollen, an diesen hat es bei der EM jedoch gehapert".