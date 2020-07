Anfang März bestritt der Thüringer HC sein letztes Pflichtspiel. Dreieinhalb Monate später ist der Bundesliga-Klub endlich wieder ins Training eingestiegen, schließlich soll ab September die neue Saison beginnen. Dass diese jede Menge Veränderungen mit sich bringen wird, weiß auch THC-Coach Herbert Müller. "In diesem Jahr ist alles ganz anders. Wir müssen uns an bestimmte Voraussetzungen gewöhnen und haben ein Gesundheitskonzept, dass wir einhalten müssen", berichtete der 57-Jährige im "SpiO"-Talk am Mittwoch (15. Juli).