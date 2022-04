Die Handballerinnen des Thüringer HC haben nach einer beeindruckenden Vorstellung den sechsten Heimsieg in dieser Bundesliga-Saison gefeiert. Vier Tage nach der unglücklichen 19:20-Niederlage beim Ostderby in Halle fertigte die Mannschaft von Trainer Herbert Müller am Mittwochabend die HSG Blomberg-Lippe mit 40:25 (22:8) ab. Als beste Werferin des THC zeichneten sich vor 676 Zuschauern Kreisläuferin Annika Meyer und Spielmacherin Kerstin Kündig mit je acht Treffern aus.