Ist es für Sie möglich, den Fokus rein auf das Sportliche zu legen, bei allem, was abseits der Stadien und Hallen aktuell passiert? Sind langfristige Planungen da überhaupt möglich?

"Man versucht einen Plan A zu haben, muss im Hinterkopf aber immer einen Plan B oder sogar C parat haben. Ich hatte zwischendurch sogar schon die Angst, dass sich mit dem Saisonstart noch mal alles ändert, aber so sieht es ja jetzt zum Glück nicht aus. Wir, als Mannschaft, können nur das kontrollieren, was wir wirklich kontrollieren können. Deshalb appellieren wir immer an unsere Spielerinnen, sich gewissenhaft an die Maßnahmen zu halten. Aber natürlich kann man sich aktuell nicht nur auf den Sport konzentrieren. Die Hoffnung ist einfach, dass irgendwann alles wieder zur Normalität zurückfindet."

Normalität würde ja auch Spiele in der umgebauten Salza-Halle bedeuten. Wie ist da der Stand?

"Man hat uns versichert, dass unser Schmuckkästchen bis zu unserem Heimspiel am 26. September fertig ist. Ich hoffe, dass bis dahin vielleicht ein Teil der Zuschauer wieder dabei sein darf. Beim Thema Zuschauer-Rückkehr hoffe ich auf jeden Fall auf eine einheitliche Lösung, denn sonst droht Wettbewerbsverzerrung."

Herbert Müller hofft auf eine baldige Fan-Rpckkehr in die Salzahalle. (Archiv) Bildrechte: imago/Karina Hessland

Hand aufs Herz, wann rechnen Sie wieder mit Zuschauern bei Ihren Spielen?

"Ich habe keine Ahnung. Ich versuche fest die Daumen zu drücken, dass es bald ist, aber gleichzeitig ist auch die berechtigte Angst da, dass alles noch mal ausgesetzt wird. Ich bin mir nicht sicher, ob alles normal zu Ende gespielt werden kann, aber ich nehme es so an wie es kommt."

Mit welcher Zielsetzung gehen Sie in die Saison? National und international?

"Ein großes Fragezeichen in dem Zusammenhang ist Iveta Koresova, die im August ein Kind bekommen hat. Sie hebt unser Spiel auf ein anderes Level. Aber ob und wann sie zurückkommt, ist nicht klar.Prinzipiell wollen wir aber oben mitspielen. Von der Leistung her können wir sicherlich Platz drei erreichen. Weiter vorn sehe ich ganz klar Bietigheim und Dortmund, die auf einem ganz anderen Niveau spielen. International wollen in die Gruppenphase der European League, um gegen die großen Teams spielen zu können."

Möglicherweise kehrt Iveta Koresova nach ihrer Baby-Pause zum THC zurück. (Archiv) Bildrechte: imago images/Karina Hessland

Was muss passieren, damit Sie die Ziele erreichen?

"Unser bedingungsloser Kampfgeist muss stimmen und die Geschlossenheit muss so stark sein, dass wir die individuellen Vorteile anderer Vereine kompensieren können. Aber wir brauchen auch unsere Halle mit den besten Fans in Deutschland als Waffe."

Ein Wort an die THC-Fans?

"An die Fans richte ich einen riesigen Dank für die fantastische Unterstützung in den ganzen letzten Jahren. Besonders möchte ich für die Unterstützung in der Coronakrise danken, vor allem all jenen, die bereits bezahlte Ticketpreise nicht zurückverlangt haben. Das war eine enorme Unterstützung für den Verein. Einen riesigen Dank richte ich auch schon jetzt an alle, die zu unseren Heimspielen kommen werden, wenn das wieder geht. Die Salza-Halle soll durch euch wieder zu einer uneinnehmbaren Festung werden."

Vielen Dank für das Gespräch!