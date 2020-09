Emme Ekenman-Fernis Bildrechte: imago images / Karina Hessland

In der zweiten Halbzeit wurde es zunächst ein wenig vogelwild mit vielen Treffern in Folge. Dann übernahm der THC wieder das Kommando und lag mit 28:19 vorne. Erst in der Schlussphase leistete sich der Meister von 2018 einige Konzentrationsfehler - zum Ärger des ehrgeizigen Trainers Müller, der nach Schlusspfiff nur bedingt begeisterungsfähig erschien. Beste Schützin beim THC war die schwedische Nationalspielerin Emma Ekenman-Fernis mit sechs Treffern. Die Neue galt als Wunschspielerin von Müller. Angesichts einer Wurfquote von 68.2 zu 48.9 Prozent gab es am Erfolg der Thüringerinnen nichts zu deuteln.