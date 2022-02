Lediglich in der Anfangsphase dauerte es dank forsch agierender Leverkusenerinnen eine Weile, bis der THC seinen Matchplan entfalten konnte. Während sich die Thüringerinnen in der ersten Viertelstunde nicht einmal in Führung bringen konnten, wendete sich das Blatt komplett in den zweiten 15 Minuten. Ein Lauf von 5:0 Toren (24.) sorgte für eine 12:7-Führung, dem die "Werkselfen" von da an nur noch hinterherliefen. Viele kleine Konzentrationsprobleme bei den Gegnerinnen machten es dem THC einfach, die Führung souverän in die Pause zu bringen.