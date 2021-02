Handball | European League Thüringer HC verliert Krimi gegen Storhamar HE

Nach den Topleistung gegen Bietigheim in der Bundesliga hat der Thüringer HC auch gegen das norwegische Spitzenteam Storhamar HE eine starke Leistung abgerufen. Das Resultat der European-League-Partie war am Ende trotzdem wenig zufriedenstellend.