Nach zwei deutlichen Erfolgen in Mainz und gegen Oldenburg hat der Thüringer HC in der noch jungen Saison die erste Niederlage hinnehmen müssen. Im Spitzenspiel gegen BVB Dortmund verlor die Müller-Sieben hauchdünn mit 25:26 (12:12), was den Thüringerinnen auch die Tabellenführung kostete.

Iveta Koresova war beste Werferin der Thüringerinnen. Bildrechte: imago images/Karina Hessland