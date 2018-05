Die Magdeburger, als Tabellenvierter gegen den 17. Hüttenberg klar favorisiert, begannen vor 1.712 Zuschauern in der Sporthalle Gießen-Ost hochkonzentriert. Die ersten beiden SCM-Führungen durch O'Sullivan und Bezjak konnte der TV noch jeweils ausgleichen. Doch dann zogen die Gäste langsam davon. Torhüter Dario Quenstedt trug seinen Teil mit allein zehn Paraden in der ersten Hälfte dazu bei. Zur Pause gab es so eine beruhigende Acht-Tore-Führung.