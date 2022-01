Halle-Trainerin Katrin Welter. Bildrechte: imago images/Fotostand

Die wurfgewaltige Linkshänderin zählt mit ihren aktuell 94 Saisontoren zur Top Ten der Zweitliga-Topscorerinnen. Union-Trainerin Katrin Welter sagte: "Sie ist eine junge, wissbegierige Spielerin, die sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt hat und ich hoffe, wir können ihr in Halle die Möglichkeit geben, diese positive Entwicklung fortzusetzen."



Welter, die in Ketsch sowohl Spielerin als auch Trainerin war, kennt Reuthal bereits aus dieser Zeit. "Sie hat mich bereits dort gefördert und positive Impulse für meine Leistungsentwicklung gesetzt", betonte die Grundschullehramtsstudentin und ergänzte zudem: "Das ganze Konzept in Halle hat mich einfach überzeugt"