Magdeburg kam nur schwer in die Partie, bestrafte dann aber drei Fehler des Aufsteigers und setzte sich auf drei Tore ab ( 6:3/10. ). Gummersbach kam jedoch vor allem über den Rückraum zu Treffern und blieb in Schlagdistanz. Magdeburg wirkte mit zunehmender Spieldauer nervöser, machte Fehler und musste so den Ausgleich hinnehmen.