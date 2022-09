THC-Trainer Müller sah einen souveränen Sieg seines Teams. Bildrechte: IMAGO / opokupix

Die Thüringerinnen, die nach Bundesliga-Platz vier in der Vorsaison in dieser Spielzeit in den Top drei landen wollen, brauchten in Oldenburg nur wenig Anlaufzeit. Nach einem 2:2 (3.) zogen die THC-Frauen mit vier Toren in Serie auf 6:2 (10.) davon. Die Thüringerinnen blieben vorn konsequent und hatten in Torfrau Nicole Roth einen sicheren Rückhalt. Roth entschärfte fast die Hälfte aller Oldenburger Würfe, kam auf die starke Quote von 47 Prozent gehaltener Bälle.