Der Videobeweis kann unter anderem für folgende Entscheidungen zurate gezogen werden: Tor oder kein Tor, schwerwiegende und unfaire Aktionen, Disqualifikationen oder den Spielausgang verändernde Situationen in den letzten 30 Sekunden. Der Videobeweis, der bei Welt- und Europameisterschaften sowie anderen Handball-Wettbewerben bereits in der Vergangenheit eingesetzt wurde, wird auf HBL-Ebene im Rahmen des Supercups seine Premiere feiern. Diesen tragen am 23. August in Düsseldorf der deutsche Meister THW Kiel und Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen aus.