Bevor es in die EM-Pause geht, will der SC DHfK Leipzig noch einmal alle Kraft in das Bundesliga-Heimspiel gegen den HC Erlangen legen. "Sport im Osten" überträgt die Partie am Dienstag (28. Dezember) ab 18:30 Uhr im Livestream, zu sehen auf sport-im-osten.de und in der "SpiO"-App.