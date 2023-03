Handball | European League THC-Traum von Final Four: Gegen Sola HK zählt nur ein Sieg

Hauptinhalt

Viertelfinale Rückspiel

Am Sonntag (26. März) will sich der Thüringer HC in der European League den großen Traum von der Teilnahme am Final Four erfüllen. Voraussetzung ist ein Sieg gegen den norwegischen Vertreter Sola HK. "Sport im Osten" schaltet ab 14 Uhr live in die Salza-Halle.