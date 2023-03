Den Rückenwind des Erfolges über Bukarest wollen Wiegert und Co. nun mit in den Meisterkampf nehmen. Ein Triumph gegen die Berliner (37:5 Punkte), die in diesem Jahr wettbewerbsübergreifend nur Siege feierten, ist für die Magdeburger Mission Titelverteidigung entscheidend.

Sechs Punkte liegen bereits zwischen den beiden Konkurrenten, allerdings hat der SCM (31:7) noch zwei Spiele in der Hinterhand. Der Berliner Weltmeister Mathias Gidsel bezeichnete die Begegnung daher bereits als "entscheidendes Meisterschaftsspiel" - obwohl nach der Partie des 22. Spieltages noch zwölf weitere Runden folgen. Das Hinspiel in Berlin hatten die Magdeburger mit 32:31 für sich entschieden .

Etwas getrübt wird die Freude durch die Verletzung von Nationalspieler Luca Witzke, der sich in dem Spiel eine Kapselverletzung in der linken Schulter zuzog und in Kiel nur Zuschauer ist. Zudem verpasst der Spielmacher die beiden Länderspiele am 9. und 12. März gegen Weltmeister Dänemark.