Drei Spiele in acht Tagen – die Handballer vom SC Magdeburg haben eine regelrechte Hammerwoche vor der Brust. Los geht es am Dienstagabend (24.11.2020 - 18:45 Uhr) mit dem dritten Gruppenspiel der European League beim schwedischen Vertreter Alingsas HK. Für die Partie haben die noch ungeschlagenen Grün-Roten eine knapp 1.000 Kilometer lange Anreise inklusive Fährüberfahrt hinter sich. Kurz nach dem Abpfiff werden sich die Magdeburger umgehend auf die 13-stündige Rückreise begeben, um sich ab Donnerstag auf das mit Spannung erwartete Bundesliga-Derby gegen den SC DHfK Leipzig vorzubereiten, das am Sonntag (29.11., ab 14:45 Uhr live im MDR FERNSEHEN & im Stream) in der Messestadt steigt.