Am Wochenende kämpft der SC Magdeburg um den Champions-League-Titel. Und das nächste Handball-Highlight steht schon vor der Tür: Die Weltmeisterschaft der U21-Junioren in Deutschland und Griechenland. Die WM steigt vom 20. Juni bis zum 2. Juli. Einer der fünf Spielorte ist Magdeburg. Daneben sind Hannover, Berlin und zwei Hallen in Athen mit dabei.

Zunächst Frankreich und Spanien in Magdeburg

In der GETEC-Arena gehen die Partien der Gruppe A mit Frankreich, Polen, Kroatien und den USA sowie er Gruppe D mit Spanien, Japan, Angola und Färöer über die Bühne. Kommt die deutsche Mannschaft weiter, ginge es für sie in der Hauptrunde in Magdeburg weiter. Dann wohl gegen zwei Mannschaften aus dem Trio Frankreich, Polen und Kroatien. Zudem gibt es in Magdeburg Platzierungsspiele. Turnier-Botschafter für Magdeburg ist Ex-Nationalspieler Christoph Theuerkauf (2. v.. re.). Aktuell trainiert er die SCM-Youngsters. Bildrechte: IMAGO/wolf-sportfoto

Die ersten Gruppenbegegnungen trägt die DHB-Auswahl von Bundestrainer Martin Heuberger gegen die Außenseiter Algerien, Tunesien und Libyen in Hannover aus. Ab dem Viertelfinale hieße es dann ab nach Berlin, in die Max-Schmeling-Halle.

Leipziger Duo und ein Ex-Magdeburger

Im deutschen Aufgebot stehen Kreisläufer Mika Sajenev und Rückraumakteur Niclas Heitkamp von Bundesligist SC DHfK Leipzig. Heitkamp wechselt zur kommenden Saison zu Bundesliga-Aufsteiger ThSV Eisenach. Kapitän der Junioren-Nationalmannschaft ist mit Renars Uscins ein in Magdeburg ausgebildeter 21-jähriger Rückraumspieler. In der vergangenen Saison heute er bei Hannover-Burgdorf und Ex-Bundestrainer Christian Prokop an. Niclas Heitkamp (li.) läuft künftig für den Bundesliga-Aufsteiger ThSV Eisenach auf. Bildrechte: IMAGO/Lobeca

100.000 Karten verkauft

Die erste Heim-WM der U21-Handballer erfährt bereits eine große Resonanz in Deutschland. Bis zum Freitag wurden nach Angaben des Deutschen Handballbundes schon 100.000 Tickets für die Endrundenspiele in Berlin, Hannover und Magdeburg abgesetzt. Bereits ausverkauft ist das letzte Vorrundenspiel des DHB-Teams am 23. Juni gegen Algerien in Hannover..