Acht Tage zum Einspielen mitsamt zwei Testspielen gegen die starken Isländer (7. Januar in Bremen/8. Januar in Hannover) bleiben noch, ehe es dann am übernächsten Freitag (13. Januar) im polnischen Kattowitz ernst wird. Zum Auftakt wartet in Vorrundengruppe E Katar, anschließend stehen die Partien gegen Serbien (15. Januar) und Algerien (17. Januar) an. "Erstes Ziel: die Vorrunde gut meistern und ohne Verlustpunkte rauskommen. Das ist der Grundstein für alles Weitere", weiß DHfK-Rückraum Luca Witzke.