Handball | 2. Bundesliga Eisenach baut Siegeserie gegen Zaporozhye aus

9. Spieltag

Der ThSV Eisenach hat sein Gastspiel in Düsseldorf gegen Motor Zaporozhye klar mit 27:21 gewonnen. Die Partie, die nicht in die Zweitliga-Wertung eingeht, ist die sechste, in der die Thüringer in Folge als Sieger von der Platte gehen.