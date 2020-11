Der Dessau-Roßlauer HV, aktuell Tabellen-Dritter, ging in der Anhalt-Arena vor 982 Zuschauern natürlich als Favorit gegen die einst ruhmreichen Großwallstädter in die Partie. Bis zur 14. Minute legte die Mannschaft von Uwe Jungandreas stets vor, doch die Gäste aus Bayern ließen sich nicht abschütteln und hatten nach einer Viertelstunde plötzlich die Nase vorn. Mit 6:5 gingen die Unterfranken erstmals in Führung. Danach ging es auf und ab, entscheidend absetzen konnte sich kein Team. Drei Sekunden vor dem Pausenpfiff war noch einmal Jakub Hrstka zur Stelle und sichert Dessau-Roßlau wenigstens das 16:16 zur Pause.

Dessaus bester Torschütze Timo Löser (acht Treffer) (Archivbild) Bildrechte: imago images/Hartmut Bösener