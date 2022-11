Der Dessau-Roßlauer HV hat seinen achten Sieg in der 2. Bundesliga eingefahren. Im Heimspiel setzte sich das Team von Trainer Jungandreas am Samstagabend klar mit 33:24 durch. Damit rücken die Sachsen-Anhalter vorerst auf Tabellenplatz drei vor.

Zur Überraschung der Zuschauer begannen die Gäste forsch und führten schnell mit 2:0 (2.). Dessau brauchte einige Minuten, um ins Spiel zu finden und ging selbst erstmals in der 12. Minute in Front (5:4). Allerdings ließen die Wölfe nicht locker und drehten erneut die Partie (6:5/.14.). Mit zunehmender Spieldauer bekamen die Würzburger aber nicht mehr den Zugriff in der Defensive, was der DRHV mit Toren bestrafte. Somit zog Dessau bis zur Pause auf 16:12 davon.