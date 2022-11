Der HC Elbflorenz hat in der 2. Bundesliga die dritte Heimpleite in Folge kassiert. Im Duell gegen die Eulen Ludwigshafen stand am Ende eine deutliches 23:29 zu Buche.

Die Dresdner verschliefen die Anfangsphase und gerieten bereits in der 13. Minute mit 5:13 ins Hintertreffen. Der HCE tat sich vor allem in der Unterzahl schwer. Zudem leisteten sich die Gastgeber zahlreiche Fehler im Angriffsspiel. Gegen Ende der ersten Hälfte stabilisierte sich Elbflorenz und kam auf 12:15 heran (27.). Dabei glänzte Keeper Marius Noack mit fünf Paraden in Folge. Dennoch mussten die Dresdner mit einem 13:17-Rückstand in die Kabine. Auch nach dem Wechsel konnte Ludwigshafen den HCE auf Distanz halten. Auch wenn die Tiger inzwischen besser verteidigten, fehlten in der Offensive die Ideen. In der 39. Minute keimte nochmals Hoffnung auf, als Nils Kretschmer auf 18:21 verkürzte. Doch zu mehr reichte es nicht, da die Eulen wieder davonzogen. Erfolgreichster HCE-Werfer war Sebastian Greß (5).