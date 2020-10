Eisenach tat sich gegen die temporeich und treffsicher auftretenden Gäste lange Zeit in der Abwehr schwer. Vor allem den Konstanzer Top-Torjäger Tom Wolf bekam die ThSV-Defensive nie richtig in den Griff. Wolf war mit zwölf Toren auch der mit Abstand beste Werfer des Spiels. Martin Potisk (Eisenach) hatte mit sieben Treffern schon deutlichen Rückstand. Beim 6:10 (21.) drohte dem ThSV eine derbe Niederlage, doch Eisenach kämpfte sich zurück (12:12/29.). Mit 12:13 ging es in die Pause. Nach dem Wechsel hatte wieder Konstanz den besseren Start (17:13/34.). Doch bei Eisenach steigerten sich Defensive und Offensive - bei 26:25 (63.) lag der ThSV erstmals vorn. In der Schlussminute sah es nach einem Remis aus. Eisenach hatte zwar den Ball, war aber in Unterzahl. Doch Alexander Saul traf mit der Schlussirene zum umjubelten Siegtreffer (60.).