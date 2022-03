Es ist knüppelhart und verdammt eng im Tabellenkeller der zweiten Liga: Der EHV Aue rangiert dort mit 16 Punkten mittlerweile auf dem letzten Platz, es fehlen aber nur zwei Punkte zum rettenden Ufer. Gegen Bietigheim hatten sich die Sachsen viel vorgenommen, liefen im ersten Durchgang aber fast durchgängig einen Rückstand hinterher. In der 13. Minute dann ein heftiger Rückschlag: Kapitän Kevin Roch sah die Rote Karte, nachdem er seinen Gegenspieler im Gesicht getroffen hatte. "Ich habe die Situation nicht so hart gesehen. Mehr als eine zwei-Minuten-Strafe sah ich nicht. Das hat unser Spiel verändert, jetzt müssen andere in die Bresche springen", sagte Trainer Stephan Swat in der Pause bei "Sportdeutschland.tv". Er forderte Kampf um jeden Ball. Das hatte Aue getan, obwohl man zwischenzeitlich mit vier Tore zurücklag (7:11/22.) Die Gastgeber fingen sich, zur Pause stand es 12:14.

Enttäuschung bei den Spielern des EHV Aue, Bengt Bornhorn (links) und Aki Egilsnes Bildrechte: Frank Kruczynski