Nach zuvor zwei Niederlagen hat sich Handball-Zweitligist HC Elbflorenz am Dienstag schadlos gehalten. In einem Nachholspiel des 29. Spieltags setzten sich die Sachsen 32:29 beim Tabellenvorletzten TV Emsdetten durch.

Dresdens Lukas Wucherpfennig führte sein Team zum Sieg (Archivbild) Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Dresden, das zuletzt gegen Wilhelmshaven einen Sieg leichtfertig aus der Hand gegeben hatte, begann mit dosiertem Gas. Zur Pause lag man 13:14 hinten. Aber in der zweiten Hälfte war das Team von Rico Göde sofort hellwach, glich aus und ging in der 45. Minute erstmals mit zwei Toren in Führung (20:22). Den Vorsprung gaben die Gäste dann nicht mehr aus der Hand. HCE-Rechtsaußen Lukas Wucherpfennig war mit elf Treffern bester Torschütze. In der Tabelle überholte Dresden den bisherigen Vierten Bayer Dormagen, der beim TV Großwallstadt 27:35 verlor.