Auch der HC Elbflorenz hat sein Auswärtsspiel am elften Spieltag verloren. In der Untermainhalle unterlagen die Sachsen beim TV Großwallstadt mit 24:30 (13:16). Die Dresdner sind damit nun schon seit acht Spielen ohne Sieg und bleiben im Tabellenkeller stecken.

Elbflorenz startete zunächst gut und geriet erstmals in der 18. Minute in Rückstand. Gegen Ende der ersten Halbzeit schwächelte die Offensive des HC Elbflorenz jedoch immer mehr und Großwallstadt zog auf 16:13 davon. Ein 5:0-Lauf des TVG (22:15/43.) besiegelte die Dresdner Niederlage in der zweiten Hälfte. Der HC konnte zwar ebenfalls eine 4:0-Serie starten (22:19/46.), kam aber nie näher als auf drei Zähler heran und verlor am Ende verdient mit 30:24. Bester Werfer der Partie war Lukas Wucherpfennig, der neun Treffer erzielte und sogar in der Schlussminute noch einen Siebenmeter vergab. Am kommenden Spieltag muss der HC Elbflorenz gegen Bayer Dormagen ran (20. November um 17 Uhr).