Die Handballer vom HC Elbflorenz haben sich beim HSC Coburg einen Punkt erkämpft. Nach 60 spannenden und am Ende dramatischen Minuten trennten sich beide Mannschaften mit einem 22:22 (12:11)-Unentschieden.

Über weite Strecken des Spiels hatten die Coburger leichte Vorteile, doch das Team von Trainer Rico Göde kämpfte sich immer wieder zurück. Die erste Halbzeit endete mit einem knappen Vorsprung für Coburg. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Bild der Partie zunächst nichts. Doch dann kippte das Spiel, nachdem der Coburger Felix Jaeger eine Zwei-Minuten-Strafe kassierte und Mindaugas Dumcius die Gäste in Überzahl erstmals in Führung brachte (18:19/50.).