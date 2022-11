So kamen die "Wiesel" immer näher heran, in der 53. Minute stand es 23:23. Sebastian Greß konnte kurz vor Schluss mit seinem Treffer noch einmal auf Gleichstand stellen (25:25), doch in letzter Sekunde traf Patrick Hüter zum 26:25 für Dormagen und entriss den Dresdnern den greifbaren Punkt. Beste Werfer beim HCE waren Lukas Wucherpfennig und Greß mit jeweils sechs Toren, bei Dormagen traf Joschua Reuland am meisten (7).