Der ThSV startete vor heimischem Publikum mit Schwung und erarbeitete sich schnell eine Führung gegen die Gäste aus Dessau-Roßlau. Die gleichen zwar zwischenzeitlich aus (8:8/20. Minute), mussten dann aber geradezu hilflos mit ansehen, wie Eisenach wieder in Führung ging und diese trotz doppelter Unterzahl behielt (14:11/28.). Auch eine Rote Karte kurz vor Ende der ersten Hälfte änderte nichts am Spielverlauf - Eisenach ging mit fünf Toren Vorsprung in die Pause (17:12).