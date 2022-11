Die Biber verschliefen den Beginn und verfielen früh in Rückstand (1:4/5.). Auch wenn der DRHV effizienter wurde, hielt Bietigheim die Führung (17:14/26.). Die SG BBM trug die Führung in die Kabine (17:20). In der zweiten Hälfte konnten die Biber nicht aufholen (26:29/50.). Den Dessauern unterliefen viele Fehler im Angriffsspiel, das bestraften die Gäste meist sofort. Der Dessau-Roßlauer HV kassierte damit die zweite Niederlage in Folge. Bester Werfer des DRHV wurde Jakub Hrstka mit sieben Treffern.