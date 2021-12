Souveräne Auer siegen verdient

Der EHV Aue hat im Abstiegskampf einen wichtigen Sieg eingefahren. Die Mannschaft des Trainerteams um Kirsten Weber und Stephan Swat gewann ihr Auswärtsspiel gegen den TV Emsdetten mit 26:24 (13:12). In den 60 Minuten im Münsterland gerieten die Sachsen kein einziges Mal in Rückstand. Schon in der ersten Halbzeit zogen die Erzgebirger vor 1.360 Zuschauern in Emshalle zeitweise mit vier Toren davon. Aber besonders nach der Pause überzeugte der EHV. Dabei konnten sich die Gäste auf eine guten Deckung verlassen. Zwischenzeitlich führte Aue mit sechs Toren Vorsprung.

Nachdem Emsdetten-Trainer Sascha Bertow auf eine 2-4-Abwehr umgestellt hatte, tat sich Aue in der Offensive schwerer, am Ende reichte es aber für den ersten Sieg seit acht Spielen. Der beste Mann war Keeper Erik Töpfer, der seine Mannschaft mit 13 Paraden defensiv absicherte. Aues treffsicherster Werfer war Kevin Roch mit sieben Toren.



Negativserie beendet: Dessau-Roßlau schlägt HC Elbflorenz

Nach zuvor sechs Niederlagen in Serie hat der Dessau-Roßlauer HV seine Pechsträhne beendet und das Derby gegen den HC Elbflorenz mit 30:29 für sich entscheiden können. Die Dessauer kamen gut in die Partie und erarbeiteten sich gleich zu Beginn eine Zwei-Tore-Führung. Der HC Elbflorenz fand dann allmählich zu seinem Spiel und glich bereits in der siebten Minute aus. Es entwickelte sich eine ausgeglichene und kämpferische Partie mit stetig wechselnden Führungen. Erst kurz vor der Pause konnten die Hausherren dank eines Drei-Tore-Laufs erstmals davonziehen. Mit der Sirene traf Max Emanuel zum 15:12 Halbzeitstand.

Dresden kam kraftvoll aus der Kabine und kämpfte sich langsam heran. Nach 44 Minuten gelang schließlich der erhoffte Ausgleich durch Max Emanuels Bruder im Gästetrikot – Oskar Emanuel. Dessau zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und ging wenig später erneut in Führung. Die Partie blieb bis zur Schlusssekunde spannend. Nils Holger Kretschmer beförderte den letzten Wurf der Partie an den Pfosten und vergab damit den Ausgleich in buchstäblich letzter Sekunde. Am Ende behielt Dessau-Roßlau knapp die Oberhand.