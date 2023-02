Nach ausgeglichenem Beginn geriet der DRHV in der 16. Minute erstmals mit zwei Toren in Rückstand (6:8). Dessau tat sich auch danach mit der starken Defensive der Gastgeber schwer. Nur die Hälfte der Würfe landete im Tor. Kurz vor der Pause nutzte Hagen zwei Abspielfehler der Biber aus und ging mit einer Vier-Tore-Führung in die Kabine (16:12).