Dessau-Roßlau startete stark und hatte sich Mitte der ersten Halbzeit eine konstante Führung erarbeitet (7:5/14. Minute). Dann aber brach das Team von Uwe Jungandreas komplett ein und verlor völlig den Faden. Das Resultat: zur Pause lag der DRHV mit 12:15 hinten. In Halbzeit zwei aber kämpfte sich die Mannschaft langsam wieder heran und ging durch den starken Timo Löser in der 45. Minute erstmals wieder in Führung. Die gab der DRHV im Anschluss nicht mehr her und gewann trotz eines kämpferischen TuSEM am Ende überraschend deutlich mit 32:29. Bester Werfer war Timo Löser, der neun Tore für Dessau-Roßlau beisteuerte. Knapp dahinter landete Vincent Sohmann (acht Tore), der von der Sieben-Meter-Linie tadellos blieb und alle sechs Strafwürde verwandelte.

Timo Löser war gegen Essen kaum zu stoppen. Neun Tore steuerte er bei und war damit Topscorer der Partie. Bildrechte: IMAGO/RHR-Foto